《運籌帷幄－梁業豪》切勿低估貿易戰對港股後市的殺傷力

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。上月中港股曾一度全期顯著向好，但美國向全球

發動貿易戰後，市況急轉直下。港股恒指月線圖形勢從顯著向好變為目前的向好，淡友大戶已向

投資者發出了長期形勢有可能逆轉的警號。於激烈的關稅戰中，全世界都是輸家，我們現應大為

收歛看好港股長期後市的態度，雖則估計內地股市與港股仍會較西方主要股市呈現相對強勢。



大家不應低估美國出現通縮，甚至步入衰退的可能性，而這對全球經濟與金融市場將產生很

大的衝擊。當然，筆者並非謂港股長期後市必然會轉淡，投資者應立即清貨走避；於現階段，大

家只須依上述合適實際持貨量水平行事便可。事實上，世上沒有一個人可肯定股市於惡劣投資氣

候中的後市發展情況，包括美國總統特朗普在內，所有市場參與者都應該以非常審慎的態度應市

，切勿低估貿易戰對後市的殺傷力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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