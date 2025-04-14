《運籌帷幄－梁業豪》恒指利好轉向形態的威力

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。上周筆者預言，港股大幅急挫後，短期反彈浪最

遲會於第三個交易日，即上周三（９日）展開；結果，恒指於當日低見１９２６０後，翌日便反

彈上２１２１１，補回小部分日線圖下跌裂口。這個反彈幅度不算很大，卻證明了好友的反攻誠

意，類似「早晨之星」的利好轉向形態有一定的威力，只要不見指數有勢回試形態低位支持，短

期反彈浪應可繼續運行下去。



美國總統特朗普一直向國民誇口，只要對中國加徵關稅，便可輕易迫使中國讓步，結果卻未

能令中國屈服。中國對美國的出口雖然龐大，只佔中國國內生產總值約２％，難令北京政府投降

。另一方面，中國向美國採取報復指施，除會打擊美國經濟、股市和債市外，亦會令美國出口商

，特別是農民向特朗普施壓。美債下跌代表商家的貸款成本上升，加上大型企業，特別是蘋果與

Ｔｅｓｌａ會蒙受巨大損失，特朗普被迫急轉彎，另謀繼續飾演霸凌者角色的策略。《經濟通及

交易通首席顧問 梁業豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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