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關稅戰
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14/04/2025 09:39

《套期保值－蕭猷華》關稅戰愈拖長，特朗普愈焦急

　　《套期保值》美國政府於４月２日祭出關稅大棒，向全球多個國家及地區開徵對等關稅。上
周一（７日）港股出現股災，單日暴瀉３０２１點，創歷來最大下跌點數。目前，美國和中國出
口貨品的稅率分別為１４５％和１２５％，所謂「虧本生意沒人做」，兩國貿易基本上已陷入停
滯，未來即使特朗普再提高關稅，也只是數字遊戲。
　
＊加強周邊國家合作關係＊
　
　　國家主席習近平上周宣布周一（１４日）起將對越南、馬來西亞和柬埔寨進行國事訪問，凸
顯了中國在加強區域合作與增進互信的堅定決心。在最近的中央周邊工作會議上，習近平強調目
前中國和周邊國家的關係處於最好時期，並呼籲要鞏固戰略互信關係，促進產業鏈供應鏈的深度
合作。
　
　　另一方面，國務院總理李強上周二（８日）與歐盟委員會主席馮德萊恩進行了深入的通話，
重申加強中歐貿易互補的重要性。這一舉措不僅顯示出中國對於維護全球貿易穩定的堅定立場，
也展現了在逆風中驅動中歐經濟合作的智慧和大器。
　
　　中美關稅戰現升級到瘋狂地步，顯然特朗普在關稅戰中已經陷入了無牌可打（Ｎｏ　
Ｃａｒｄｓ）的境地，筆者認為他焦急了。隨著美國超級通脹來臨，美國民眾將感受到前所未有
的經濟壓力，特朗普的主要支持者可能因此離他而去。將在一年半之後舉行的美國中期選舉，共
和黨面對著失去大量國會議席的風險，將導致特朗普權力受到進一步削弱。與此同時，關稅戰升
級之際，資金從美國外流，美國債息升至４﹒５％。在此情況下，中國則採取穩定的應對策略。
因此，隨著關稅戰愈拖長，特朗普愈焦急。
　
　　港股方面，關稅戰的負面因素已大致消化，恒指短期料有反彈，目標為上周一（７日）的下
跌裂口頂部２２６００水平。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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