《套期保值－蕭猷華》關稅戰愈拖長，特朗普愈焦急

《套期保值》美國政府於４月２日祭出關稅大棒，向全球多個國家及地區開徵對等關稅。上

周一（７日）港股出現股災，單日暴瀉３０２１點，創歷來最大下跌點數。目前，美國和中國出

口貨品的稅率分別為１４５％和１２５％，所謂「虧本生意沒人做」，兩國貿易基本上已陷入停

滯，未來即使特朗普再提高關稅，也只是數字遊戲。



＊加強周邊國家合作關係＊



國家主席習近平上周宣布周一（１４日）起將對越南、馬來西亞和柬埔寨進行國事訪問，凸

顯了中國在加強區域合作與增進互信的堅定決心。在最近的中央周邊工作會議上，習近平強調目

前中國和周邊國家的關係處於最好時期，並呼籲要鞏固戰略互信關係，促進產業鏈供應鏈的深度

合作。



另一方面，國務院總理李強上周二（８日）與歐盟委員會主席馮德萊恩進行了深入的通話，

重申加強中歐貿易互補的重要性。這一舉措不僅顯示出中國對於維護全球貿易穩定的堅定立場，

也展現了在逆風中驅動中歐經濟合作的智慧和大器。



中美關稅戰現升級到瘋狂地步，顯然特朗普在關稅戰中已經陷入了無牌可打（Ｎｏ

Ｃａｒｄｓ）的境地，筆者認為他焦急了。隨著美國超級通脹來臨，美國民眾將感受到前所未有

的經濟壓力，特朗普的主要支持者可能因此離他而去。將在一年半之後舉行的美國中期選舉，共

和黨面對著失去大量國會議席的風險，將導致特朗普權力受到進一步削弱。與此同時，關稅戰升

級之際，資金從美國外流，美國債息升至４﹒５％。在此情況下，中國則採取穩定的應對策略。

因此，隨著關稅戰愈拖長，特朗普愈焦急。



港股方面，關稅戰的負面因素已大致消化，恒指短期料有反彈，目標為上周一（７日）的下

跌裂口頂部２２６００水平。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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