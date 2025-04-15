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15/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中線投資與短線投機的最新策略

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。過去五個交易日的市況顯示，淡友大戶已經收斂
了攻勢，短期反彈浪很大機會正在運行中。然而，升浪還有多大再升空間，將由美國總統特朗普
決定。他朝令夕改的關稅政策隨時可以令市勢突然逆轉，短線投機者必須不斷地按形勢推高止賺
位，以策安全。但若各主要指數的日線圖上有更多主要技術分析指標轉好，後市應可看高一線。
最重要者，為「一浪高於一浪」的向好形勢可以運行下去。
　
　　上周開始，筆者於短線投機與中線投資上均額外動用了少量資金持貨，看短期反彈浪正式展
開。於筆者的計劃中，於ＷＢＩ－ＳＴ和╱或ＷＢＩ－ＭＴ升上＋１後，中線額外持有的現貨便
會變為合適實際持貨量所要求持有的部分。至於短線投機，於圖表形勢轉淡，或大市升抵顯著偏
高水平前，筆者會按兵不動。但若上述情況出現，筆者會將額外持有的現貨沽出走位。最後，必
須再次提醒大家，目前環球投資氣候瞬息幻變，各位切勿主觀地認定後市的走向，並有面對市勢
隨時逆轉的心理準備。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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