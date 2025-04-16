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16/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》利用波浪理論推算恒指期貨調整╱再升目標

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。昨天（１５日）大市由科技股沽盤帶動下呈現回
吐，惟跌幅不大。假設短期反彈浪的起點為恒指期貨上周三（９日）低位１９０６３，可以被細
分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的（ｂ）浪運行，雖然昨天高位２１６１８是否已是（ｂ）－ａ浪
頂，未可肯定；相信價位的再升時間已屬有限。即使今天（１６日）市況再升，（ｂ）－ｂ浪調
整於本周末前展開的可能性非常大。根據經驗，（ｂ）－ｂ浪的長度多為（ｂ）－ａ浪的０﹒５
倍╱０﹒６１８倍，只得０﹒３８２倍的例子也不少。
　
　　此外，由於（ａ）－ｃ浪與（ａ）－ａ浪的長度多相若，（ａ）－ａ浪之上的再升空間應屬
有限。又若（ｂ）－ａ浪已於昨天高位２１６１８見頂，（ｂ）－ｂ浪的調整目標多會是
２０３４１╱２００３９，不高於２０６４２。於整個（ｂ）浪上升過程中，（ａ）浪跌幅的
０﹒６１８倍量度升幅水平會否被正式升破，甚具關鍵，因這將決定整個中期調整浪於可被細分
為低一級（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪的同時，會否屬於「正常平勢形」或「不規則平勢形」
，令價位有條件先升上顯著地較高的水平，然後才掉頭回試（ａ）浪底支持。《經濟通及交易通
首席顧問　梁業豪》（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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