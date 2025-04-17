《運籌帷幄－梁業豪》應觀察大市跌幅會否顯著擴大

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。美國於中美貿易戰中繼續向中國施壓，威脅將進

口商品的關稅暴增至２４５％，港股借勢往下調整。然而，跌市於本周末前展開，全屬意料之內

。接著下來，我們應觀察跌幅會否顯著擴大。相信本周二（１５日）高位的阻力依然不輕，昨天

（１６日）低位不宜被跌越；否則，現時我們看到的超短期調整浪很大機會演變為短期調整浪。



客觀而言，自本月１０日低位起的短期反彈浪尚未完結的機會很大，但相信升勢已經告一段

落。正路而言，整個（ｂ）浪反彈可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，本周二高位有可能為

（ｂ）－ａ浪頂。若真如此，（ｂ）－ｂ浪調整目標多為（ｂ）－ａ浪升幅的０﹒５倍╱

０﹒６１８倍量度跌幅水平，而０﹒３８２倍量度跌幅水平會是最低限度的跌幅要求。其後展開

的（ｂ）－ｃ浪將會為港股帶來與（ｂ）－ａ浪相若的升幅，然後才讓可能屬於「斜線三角形」

的（ｃ）浪下跌過程展開，目標多略低於（ａ）浪底。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（

頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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