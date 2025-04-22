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22/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》利用人工智能作投資決定，真的必勝？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。近日與一些散戶投資者傾談，發覺他們都喜歡將
全部資金一次過投入和撤出市場。但筆者認為，除非可動用的資金只得數萬元，還是將風險分散
，以投資組合持有多隻證券為上。即使資金真的不多，亦可只持有具分散風險作用的指數交易所
買賣基金。此外，他們響往利用簡單的技術分析工具或人工智能作出買賣決定，效果卻不理想。
　
　　筆者的實戰經驗，無論在現貨、期貨或期權的市場上，都算非常豐富，過往也曾舉行過２２
場「即市投資實戰工作坊」，以真金白銀作示範，其中２１場成功獲利，證明並非書本理論和紙
上談兵。筆者的結論為，世上沒有一種技巧分析工具可令大家成為長勝將軍，所有「必勝方程式
」，都是不可信的；我們需要的，是一個包括多技術分析工具綜合運用的投資策略。至於人工智
能，的確可幫助大家作出買賣決定；然而，能否成功獲利，還看各位是否懂得給它一連串正確思
考╱搜索的方向的指示，換言之，重點仍是人腦，而非電腦。《經濟通及交易通首席顧問　梁業
豪》（頻道：ｗｈａｔｓａｐｐ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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