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關稅戰
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22/04/2025 09:37

《套期保值－蕭猷華》特朗普打關稅戰，美國將自食其果

　　《套期保值》回顧上周，港股止跌回升，恒生指數上漲４８１點。投資情緒正逐漸消化關稅
戰帶來的負面影響，與此同時，美國已無法再透過提高關稅來威嚇中國，投資者正關注特朗普會
否採取其他手段，例如透過金融戰來迫使中國妥協。
　
　　另一方面，中美之間的緊張關係持續升溫，特朗普政府試圖以免除關稅的方式誘使其他國家
抵制中國貨，和對中國徵收二次關稅。筆者認為，其他國家並非盲目無知，美國的脅迫策略使得
其盟友也受到攻擊，特朗普政府的信譽已經盡失，這樣的行為無法真正實現美國的利益，最終只
會導致失敗。
　
　　港股方面，上周五（１８日），國務院總理李強主持常務會議，指面對複雜嚴峻的外部環境
，政府將會加大逆周期調節力度，以穩定就業和外貿，促進消費，並強化內循環。此外，李強總
理強調要持續穩定股市，推動房地產市場平穩健康發展。相信在「國家隊」穩股市下，Ａ股和港
股將獲得強大的助力。恒生指數目標為４月７日的下跌裂口頂部，即２２６００對水平。《信誠
證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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