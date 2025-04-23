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23/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》一半十大市值恒指成分股創短期反彈浪新高

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。復活節期間，筆者為個人網站「梁業豪投資網」
換上新裝，方便大家查閱一些有用的資訊，於作買賣決定時參考。於網站內，各位可得到筆者每
個交易日的專業分析結果，以圖表顯示。昨天（２２日）內地股市與港股於美股顯著向淡的環境
下，呈現強大的支持力，顯示國際投資者憂慮美國經濟前景，陸續將資金撤出美元資產市場，轉
到仍呈顯著偏低的亞洲市場，以避風險。
　
　　收市時，五大指數皆成功轉跌為升，大市交投量的增幅亦配合港股的上升勢頭；只要好友加
多把勁，成功製造往上突破的局面，短期反彈浪將可獲確認仍在運行中。此外，昨天兩大弱勢大
型指數成分股中，美團（０３６９０）再創近期跌浪新低，惟京東集團（０９６１８）並沒有跟
隨。其實，十大市值恒指成分股中，共有五隻創了短期反彈新高，形勢上的確對短線好友較為有
利，至於中期後市，於各主要指數的周線圖形勢多成功轉好前，依然未宜樂觀。《經濟通及交易
通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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