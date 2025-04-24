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24/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指短期阻力位２２３１７╱２２７３０

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於向淡和向好。上周三（１６日）港股突呈急挫，難免令人懷疑恒指
自本月９日低位１９２６０起的短期反彈浪已經完成了首個階段。但正當我們以為超短期調整浪
會運行多數個交易日，市況欲又掉頭回升。昨天（２３日）更成功往上突破。本欄一直認為短期
調整浪仍在運行中，上周二（１５日）高位２１０６４只不過是可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三
個浪的（ｂ）浪上升過程中的（ｂ）－ａ浪頂，（ｂ）－ｂ浪於翌日展開。
　
　　但（ｂ）－ｃ浪上升過程開始的時間較預期早了很多，（ｂ）－ａ浪有可能可被細分為低一
級ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，２１０６４為（ｂ）－ａ－ｉｉｉ浪頂，上周三低位
２０８６８為（ｂ）－ａ－ｉｖ浪底，指數現正往上找尋（ｂ）－ａ－ｖ浪，即整個（ｂ）－ａ
浪的終點。假設（ｂ）－ａ－ｖ浪長度為（ｂ）－ａ－ｉ浪起點至ｂ）－ａ－ｉｉｉ浪終點的
０﹒６１８倍，目標為２２３１７。由於恒指已見升抵２２１３９，好友應開始提防（ｂ）－ｂ
浪調整會隨時展開；雖指數於該關口之上也許仍有再升空間（目標２２７３０），持好倉者須按
形勢逐步上移止蝕位╱止賺位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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