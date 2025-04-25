《運籌帷幄－梁業豪》恒指須守２１７１２，然後升越２２１３９

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。美國白宮新聞秘書表示，總統特朗普於中美關稅
戰上並沒有轉軚，美股應聲回挫，港股跟隨調整。然而，特朗普於態度上確有軟化，相信與美股
、美債與美匯的向淡走勢，以及資金繼續流出美元資產巿場有關。恒指從本周三（２３日）高位
２２１３９跌回２１７１２，幅度並不算大，亦未完全補回日線圖上升裂口２１５９３－
２１８６３。
（ｂ）－ａ浪上升過程是否已於本周三完結，取決於今天（２５日）和下周一（２８日）收
巿前恒指能否升上更高水平。因此，現時指數的再升空間已不大，短線投機者應有於（ｂ）－ｂ
浪調整中，暫時退守低位的準備，特別是若港股現處於（ｂ）－ａ－ｖ浪末段的話。昨午（２４
日）午巿中段後，中國外交部否認中美兩個正就關稅進行談判或磋商，港股卻繼續從即巿調整浪
低位反彈。因此，昨天低位２１７１２支持不宜有失，指數急須升越２２１３９，再創短期反彈
浪新高。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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