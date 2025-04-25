  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

25/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指須守２１７１２，然後升越２２１３９

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。美國白宮新聞秘書表示，總統特朗普於中美關稅
戰上並沒有轉軚，美股應聲回挫，港股跟隨調整。然而，特朗普於態度上確有軟化，相信與美股
、美債與美匯的向淡走勢，以及資金繼續流出美元資產巿場有關。恒指從本周三（２３日）高位
２２１３９跌回２１７１２，幅度並不算大，亦未完全補回日線圖上升裂口２１５９３－
２１８６３。
　
　　（ｂ）－ａ浪上升過程是否已於本周三完結，取決於今天（２５日）和下周一（２８日）收
巿前恒指能否升上更高水平。因此，現時指數的再升空間已不大，短線投機者應有於（ｂ）－ｂ
浪調整中，暫時退守低位的準備，特別是若港股現處於（ｂ）－ａ－ｖ浪末段的話。昨午（２４
日）午巿中段後，中國外交部否認中美兩個正就關稅進行談判或磋商，港股卻繼續從即巿調整浪
低位反彈。因此，昨天低位２１７１２支持不宜有失，指數急須升越２２１３９，再創短期反彈
浪新高。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 中國取消1.2萬公噸美國豬肉訂單，創疫情以來最高

25/04/2025 09:20

關稅戰

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

23/04/2025 16:43

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處