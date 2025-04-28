《運籌帷幄－梁業豪》短線已減持，部署加注，中線則考慮走位

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。根據經驗，於好友佔了上風一段時間後，當大市

升近重要升浪目標時，淡友會暫時放棄守關，讓該目標迅速被到達，然後才發動反攻。但若見好

友連略為增強攻勢，測試該關口阻力也不願意，即顯示他們認為於高位會有伏擊。裹足不前的現

象維持得太久，只會引來淡友大戶發動反擊，觸發調整市況的出現。



恒指於上周五（２５日）曾見升抵２２２６８，接近筆者早前為大家計算的短期升浪目標

２２３１７，我們須提防（ｂ）－ｂ浪調整的局開，跌幅不小於０﹒３８２倍，多為０﹒５倍或

０﹒６１８倍（ａ）浪升幅。上周五筆者將短線額外持有的現貨沽出套利後，因ＷＢＩ－ＳＴ上

升，狀況變為偷步減持了少許持貨。若見，恒指升抵２２３１７而上升動力減弱，筆者會短線進

一步減持，中線則視乎形勢，決定是否偷步略作減持，待（ｂ）－ｂ浪調整浪完結後才入市補回

。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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