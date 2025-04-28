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28/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線已減持，部署加注，中線則考慮走位

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和
５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和向好。根據經驗，於好友佔了上風一段時間後，當大市
升近重要升浪目標時，淡友會暫時放棄守關，讓該目標迅速被到達，然後才發動反攻。但若見好
友連略為增強攻勢，測試該關口阻力也不願意，即顯示他們認為於高位會有伏擊。裹足不前的現
象維持得太久，只會引來淡友大戶發動反擊，觸發調整市況的出現。
　
　　恒指於上周五（２５日）曾見升抵２２２６８，接近筆者早前為大家計算的短期升浪目標
２２３１７，我們須提防（ｂ）－ｂ浪調整的局開，跌幅不小於０﹒３８２倍，多為０﹒５倍或
０﹒６１８倍（ａ）浪升幅。上周五筆者將短線額外持有的現貨沽出套利後，因ＷＢＩ－ＳＴ上
升，狀況變為偷步減持了少許持貨。若見，恒指升抵２２３１７而上升動力減弱，筆者會短線進
一步減持，中線則視乎形勢，決定是否偷步略作減持，待（ｂ）－ｂ浪調整浪完結後才入市補回
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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