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28/04/2025 08:25

《套期保值－蕭猷華》恒指本周看２２６００水平

　　《套期保值》上周，特朗普政府頻頻出口術，為貿易戰降溫；本周，港股料延續向好。筆者
上周在本欄提及，恒生指數短期目標是４月７日的下跌裂口頂部，即２２６００水平，相信本周
到達的機會很大。
　
　　市場開始預期貿易戰逐漸緩和，中美之間的關稅稅率亦會降低，個別緊急和必需的產品，甚
至免徵關稅。美國的關稅政策將轉為不同產品有不同稅率，相信中國亦然。另一方面，特朗普態
度軟化，試圖找下台階。中國的立場十分清晰：打，奉陪到底；談，大門敞開。筆者認為關稅戰
拖得愈久，中國愈佔上風。隨著時間推移，特朗普的政治前途將岌岌可危。
　
　　與此同時，特朗普面對國內的壓力，包括股市受到重創、美國國債息率急升、共和黨議員倒
戈，美國社會的穩定性將會受到威脅，民眾不滿情緒或會導致內亂。因此，特朗普已急不及待為
貿易戰降溫，迫使他重整對華貿易政策。相反，中方則看清特朗普政府的弱點，耐心等待，貿易
戰愈拖長，對美國愈不利。
　
　　誠然，恒指本周目標看２２６００水平，此水平是完全回補了４月７日的下跌裂口。要衝破
２２６００水平，必須有更利好的消息配合。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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