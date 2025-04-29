《運籌帷幄－梁業豪》港股上破橫行區的最後限期

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於向淡和向好。從昨天（２８日）先跌後升，再於高位表現偏穩，卻

最終無大變動的市況來看，好淡雙方已經找到市場平衡點。今天（２９日）４月份期貨、期權於

４：００ｐｍ到期前，大戶應已接近完成轉倉活動。明天（３０日）為４月份場外股票期權到期

日，其後港股假期休市，恐怕大市於短期反彈浪高位連續反覆橫行了三個交易日的現象對好友明

顯不利。若遲遲不見新利好消息出現，我們須提防短期調整浪已經展開。



筆者給港股往上突破橫行區的最後限期為明天收市。若到時仍不見主要指數升上近期新高水

平，大家便應假設（ｂ）－ｂ浪調整已經正式展開。根據波浪理論，（ｂ）－ｂ浪的長度多為

（ａ）－ａ浪升幅的０﹒５倍╱０﹒６１８倍，不應小於０﹒３８２倍。換言之，若見調整跌幅

到達０﹒３８２倍，我們雖可繼續看上述另外兩個量度跌幅目標，應立即將短期淡倉的止賺位逐

步下移，以防（ｂ）－ｃ浪上升過程突然展開。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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