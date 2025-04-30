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30/04/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》再創近期跌浪新低，還是先調整，後再升？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，
局勢則分別屬於偏淡和向好。今天（３０日）為４月份場外股票期權到期日，一如過往，收市前
容易呈現波動。明天（１日）港股假期休市，估計好友不會貿然發力進攻，情況不利已於高位升
勢明顯放緩的市況。假設屬於（ｂ）－ｂ浪的短期調整浪已從恒指期貨本月２５日高位
２２２８７開始，０﹒３８２倍╱０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度跌幅目標為２１０５５╱
２０６７５╱２０２９５。由此可見，短線投機者宜先平掉好倉走位，退守低位。
　
　　客觀而言，整個（ａ）浪的跌幅非常顯著，第二階段的跌勢明顯急於第一階段，我們必須提
防（ａ）浪尚未完結，（ａ）－ｖ浪下跌過程會將價位帶至近期新低位的可能性。但較大機會出
現的市況，為（ｂ）浪可被細分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，目標位於（ａ）浪起點
２４９１２前或更高水平。因此，（ｂ）－ｂ浪調整很可能會為短線好友提供入市圖利的良機，
即已依計劃平掉部分好倉套利者應於稍後耐心捕捉入市補倉的良機。《經濟通及交易通首席顧問
　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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