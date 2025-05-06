  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

06/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線分批平掉好倉，中線略作走位

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，
局勢則分別屬於偏淡和向好。勞動節假期前，筆者將小部分短線投機和中線投資用的現貨沽出走
位，迎接超短期調整浪的來臨。上周五（２日）各大指數多成功往上突破，但根據經驗，這代表
（ｂ）－ａ浪已屆最後階段，再升空間不大。因此，筆者決定加注沽貨走位；事實上，大市交投
量變化完全不配合升勢。收市後傳來中美將展開貿易談判的利好消息，但其實這屬於遲早都會發
生的事，小心會成為淡友大戶反攻的機會。
　
　　況且，相信兩國發放的信息料繼續令投資者無所適從，特別是美國總統特朗普朝令夕改的策
略和信口開河的言論。雖然目前港股超短期形勢顯著向好，短線繼續持好倉圖利的值博率已較前
下降。因此，筆者會繼續分注沽貨走位，但不會急於清貨。至於中線投資，則只會將小部分持貨
沽出走位。最後，由於長期形勢尚屬向好，我們暫宜按兵不動，靜觀其變。《經濟通及交易通首
席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

港股 | 蕭猷華：中美貿易戰有望進一步降溫

04/05/2025 15:03

關稅戰

中國奮進、美國自殘，強弱逆轉

02/05/2025 08:17

大國博弈

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處