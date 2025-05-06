《運籌帷幄－梁業豪》短線分批平掉好倉，中線略作走位

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，

局勢則分別屬於偏淡和向好。勞動節假期前，筆者將小部分短線投機和中線投資用的現貨沽出走

位，迎接超短期調整浪的來臨。上周五（２日）各大指數多成功往上突破，但根據經驗，這代表

（ｂ）－ａ浪已屆最後階段，再升空間不大。因此，筆者決定加注沽貨走位；事實上，大市交投

量變化完全不配合升勢。收市後傳來中美將展開貿易談判的利好消息，但其實這屬於遲早都會發

生的事，小心會成為淡友大戶反攻的機會。



況且，相信兩國發放的信息料繼續令投資者無所適從，特別是美國總統特朗普朝令夕改的策

略和信口開河的言論。雖然目前港股超短期形勢顯著向好，短線繼續持好倉圖利的值博率已較前

下降。因此，筆者會繼續分注沽貨走位，但不會急於清貨。至於中線投資，則只會將小部分持貨

沽出走位。最後，由於長期形勢尚屬向好，我們暫宜按兵不動，靜觀其變。《經濟通及交易通首

席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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