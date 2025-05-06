《套期保值－蕭猷華》中美貿易戰有望進一步降溫

《套期保值》回顧４月，特朗普政府揮舞關稅大棒，環球金融市場風起雲湧，金價創下

３５００美元歷史新高，美國１０年期債息急升至４﹒６％，美匯指數跌穿９８水平，道瓊斯指

數由４月２日的４２２２５點，３個交易日暴跌至３６６１１點，跌幅５６１４點，或１３％。

美國市場罕有出現「股匯債」三殺，重擊特朗普弱點，其後美方突然轉變立場，表示暫停徵收對

等關稅９０日（中國除外），為貿易戰降溫。特朗普的轉軚，刺激美股大幅回升。整個４月，環

球股市跌幅大為收窄，道瓊斯指數下跌１３３２點或３﹒２％，上證綜合指數下跌５６點或

０﹒１７％，恒生指數下跌１０００點或４﹒３％。



特朗普近日頻頻出口術，為中美貿易戰降溫。另一方面，上周五（２日），中國商務部指出

，針對美方近期通過相關方面多次主動向中方傳遞信息，希望與中國就貿易方面舉行會談，商務

部回應正進行評估。與此同時，《華盛頓郵報》引述中方消息指出，內地有意就芬太尼與美國進

行貿易談判。



誠然，中美要達成貿易協議，過程崎嶇，絕不容易。不過，投資者欣喜任何關於關稅戰的利

好消息。展望５月，中美貿易戰有望進一步降溫，倘若進展理想，恒指有望重上今年高位

２４８７４點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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