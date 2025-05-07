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大國博弈
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07/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》分析技巧多超高，亦存在著運氣的成分

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，
局勢則分別屬於偏淡和向好。能夠從失敗中汲取教訓，提升投資造詣者都會明白，不應奢望可以
於最低位買貨，然後於最高位沽貨套利。這麼多年來，本欄從不會建議讀者於某一水平一筆過全
資投入市場，然後於較高水平一筆過全身而退。就每一個進出市的決定，筆者沒有可能有後市必
升或必跌的信心，因世上沒有任何一種分析方法可以保證入市買賣者必勝。
　
　　無論我們的分析技巧多高超，亦總會存在著運氣的成分，分別只在於其所佔比率；於正常的
投資氣候中，比率會較低；於市況不明朗，易呈突變時，則會較高。以目前的投資氣候為例，港
股因出現新利淡消息而掉頭急挫的可能性實在不容抹殺。因此，短線開始分批沽貨套利，再伺機
捕捉下一個升浪的入市圖利機會，應屬正確的應市策略，若不願跟隨筆者逐步撤退，各位亦宜於
早前呈現於狹窄橫行區底部被跌穿時，暫時清貨離場。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（
網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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