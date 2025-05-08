《運籌帷幄－梁業豪》短線繼續候高分批沽貨計數

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，
局勢則分別屬於偏淡和向好。雖然恒指昨天（７日）報升收場，全日走勢於高開後反覆向淡，情
況難免會令投資者感到憂心。筆者甫開市即嘗試短線入市加注沽貨套利，可惜獲利回吐沽盤實在
來得太急速，未能成事。由於大市已升抵另一個主要量度升幅目標，若於本周末前不見指數升上
更高水平，而買盤顯著增加，大家應假設（ｂ）－ａ浪上升過程已經結束，（ｂ）－ｂ浪跌幅先
看（ｂ）－ａ浪升幅的０﹒３８２倍。
客觀而言，港股的短期後市仍具條件反覆再升，中期後市亦很大機會逐漸轉好，我們先看到
超短期調整浪的機會很大。但投資者須緊記，若指數顯著跌越（ｂ）－ａ浪升幅的０﹒６１８倍
量度跌幅水平，（ｂ）－ｂ浪反彈便有可能已經結束，即整個短期調整浪屬於「之字形」，而非
「正常平勢形」或「不規則平勢形」。於現階段，中線投資者與長線投資者皆不宜入市增持現貨
，前者更可認真考慮偷步入市，略作減持，候低補回。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（
網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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