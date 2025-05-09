《運籌帷幄－梁業豪》投資者與投機者的策略部署建議

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，

局勢則分別屬於偏淡和向好。本欄依然認為，中長期而言，港股與內地股市會跑贏美股；因此，

大家可維持不低於５０％的實際持貨量，待投資氣候有明顯改善，周線圖形勢轉好後，我們便可

入市增持現貨。由於中美貿易戰不易於短期內結束，美國更有可能因而通脹上升，甚至經濟衰退

，投資者不應貿然偷步增持。雖然近期港股從低位顯著回升，但並非中期升浪，而是中期跌浪中

的短期反彈浪。



短線投機方面，仍未完結的機會較大，惟超短期調整浪似在運行中。預期本月內會出現另一

段短期反彈浪，大家不應低估港股挑戰３月１９日高位阻力的可能性。換言之，若已平掉部分或

全部舊好倉套利，各位應於稍後捕捉於低位補回的良機。至於超短線入市持淡倉圖利，只宜穩伺

機小注行動，但依小時圖訊號指示平倉走位。至於跌浪目標，則視乎美國經濟，特別是下次通脹

率公布而定。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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