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09/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》投資者與投機者的策略部署建議

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，
局勢則分別屬於偏淡和向好。本欄依然認為，中長期而言，港股與內地股市會跑贏美股；因此，
大家可維持不低於５０％的實際持貨量，待投資氣候有明顯改善，周線圖形勢轉好後，我們便可
入市增持現貨。由於中美貿易戰不易於短期內結束，美國更有可能因而通脹上升，甚至經濟衰退
，投資者不應貿然偷步增持。雖然近期港股從低位顯著回升，但並非中期升浪，而是中期跌浪中
的短期反彈浪。
　
　　短線投機方面，仍未完結的機會較大，惟超短期調整浪似在運行中。預期本月內會出現另一
段短期反彈浪，大家不應低估港股挑戰３月１９日高位阻力的可能性。換言之，若已平掉部分或
全部舊好倉套利，各位應於稍後捕捉於低位補回的良機。至於超短線入市持淡倉圖利，只宜穩伺
機小注行動，但依小時圖訊號指示平倉走位。至於跌浪目標，則視乎美國經濟，特別是下次通脹
率公布而定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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