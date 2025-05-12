《運籌帷幄－梁業豪》中長線股票投資的資金分配

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，

局勢則分別屬於偏淡和向好。作為審慎的投資者，我們於投資氣候極不明朗的環境下，應保留部

分資金，以備於大市見底回升時動用。於投入股票市場的資金中，大家應按不同主要環球市場的

相對強弱勢分配注碼。以目前情況為例，中長線投資者宜主要持有港股與上海股市，英股與日股

則只宜小注持有，美股與深圳股市則暫不考慮。此外，美國全力打擊中國經濟，對有條件於一定

程度上取代中國，成為製造業產品主要產地的印度有利。



雖然我們不會考慮直接買入印度股票，可持有ＭＳＣＩ印度指數的衍生產品，而

ｉＳｈａｒｅｓ ＭＳＣＩ Ｉｎｄｉａ ＥＴＦ（ＩＮＤＡ）會是最合適的圖利工具。然而，

由於印度股市現處短期顯著向淡的局勢中，我們應耐心等候短期調整市有跡象快將結束時，才開

始伺機於紐約交易所中長線小注吸納。一般而言，投資於非主要環球股市時，筆者只會動用不多

於２﹒５％資金；至於全部非主要環球股市合計，總資金則不多於１０％，以策安全。《經濟通

及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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