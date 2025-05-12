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12/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長線股票投資的資金分配

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和５７﹒５％，
局勢則分別屬於偏淡和向好。作為審慎的投資者，我們於投資氣候極不明朗的環境下，應保留部
分資金，以備於大市見底回升時動用。於投入股票市場的資金中，大家應按不同主要環球市場的
相對強弱勢分配注碼。以目前情況為例，中長線投資者宜主要持有港股與上海股市，英股與日股
則只宜小注持有，美股與深圳股市則暫不考慮。此外，美國全力打擊中國經濟，對有條件於一定
程度上取代中國，成為製造業產品主要產地的印度有利。
　
　　雖然我們不會考慮直接買入印度股票，可持有ＭＳＣＩ印度指數的衍生產品，而
ｉＳｈａｒｅｓ　ＭＳＣＩ　Ｉｎｄｉａ　ＥＴＦ（ＩＮＤＡ）會是最合適的圖利工具。然而，
由於印度股市現處短期顯著向淡的局勢中，我們應耐心等候短期調整市有跡象快將結束時，才開
始伺機於紐約交易所中長線小注吸納。一般而言，投資於非主要環球股市時，筆者只會動用不多
於２﹒５％資金；至於全部非主要環球股市合計，總資金則不多於１０％，以策安全。《經濟通
及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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