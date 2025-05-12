《套期保值－蕭猷華》恒指５月上望２４０００點

《套期保值》恒生指數連漲７天，全周上升３６３點，周二（６日）曾低見２２４４９點，

不過周三（７日）回升至最高２３１９７點，已經到達筆者早前在本欄提及的目標，即４月７日

的下跌裂口頂部２２６００水平。



在外部環境不明朗的情況下，中國人民銀行上周宣布十項刺激經濟措施，包括減息、降準、

科技創新和技術改造再貸款額度由目前５０００億元增至８０００億元、設立５０００億元服務

消費與養老再貸款、優化支持資本市場的貨幣政策工具，以及將５０００億元證券、基金、保險

公司互換便利和３０００億元股票增持回購再貸款額度合併使用。行長潘功勝指出，人行將根據

經濟金融的運作情況，繼續擴大工具的規模。



備受國際矚目的中美貿易高層會談，上周六（１０日）於瑞士日內瓦舉行，由國務院總理何

立峰和美國財長貝特森在瑞士駐聯合國大使官邸進行。筆者預期，中美貿易戰會向著好的方面發

展，而且，在關稅戰升溫的情況下，任何經貿會談都可以為貿易戰降溫，亦可視為化解貿易磨擦

的一個契機。



展望後市，筆者認為中美最終都會達成貿易協議，港股正反映貿易戰的利好消息，因此預期

恒生指數下行空間不大，５月上望２４０００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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