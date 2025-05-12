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12/05/2025 09:38

《套期保值－蕭猷華》恒指５月上望２４０００點

　　《套期保值》恒生指數連漲７天，全周上升３６３點，周二（６日）曾低見２２４４９點，
不過周三（７日）回升至最高２３１９７點，已經到達筆者早前在本欄提及的目標，即４月７日
的下跌裂口頂部２２６００水平。
　
　　在外部環境不明朗的情況下，中國人民銀行上周宣布十項刺激經濟措施，包括減息、降準、
科技創新和技術改造再貸款額度由目前５０００億元增至８０００億元、設立５０００億元服務
消費與養老再貸款、優化支持資本市場的貨幣政策工具，以及將５０００億元證券、基金、保險
公司互換便利和３０００億元股票增持回購再貸款額度合併使用。行長潘功勝指出，人行將根據
經濟金融的運作情況，繼續擴大工具的規模。
　
　　備受國際矚目的中美貿易高層會談，上周六（１０日）於瑞士日內瓦舉行，由國務院總理何
立峰和美國財長貝特森在瑞士駐聯合國大使官邸進行。筆者預期，中美貿易戰會向著好的方面發
展，而且，在關稅戰升溫的情況下，任何經貿會談都可以為貿易戰降溫，亦可視為化解貿易磨擦
的一個契機。
　
　　展望後市，筆者認為中美最終都會達成貿易協議，港股正反映貿易戰的利好消息，因此預期
恒生指數下行空間不大，５月上望２４０００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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