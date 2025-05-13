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13/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》（ｂ）浪反彈累積升幅太大

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。昨早（１２日）開市前傳來中美貿易談判達成共悉，但港股
所受利好刺激有限。直至進入午市末段前，市傳兩國大幅互降關稅，為期９０天。大市應聲急升
，恒指衝上２３６８５，國指高見８６０５，科指則升抵５５０１，全部皆創自４月９日低位展
開短期反彈浪以來的新高，為短線投機者提供第二次入市沽貨套利的機會。（ｂ）浪反彈的累積
幅度太大，不排除以不能明顯地被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的升浪運行的可能性，直指
（ａ）浪起點，即３月１９日高位２４８７４。
　
　　近期筆者一直提醒大家，港股雖具備掉頭回落的調整，卻只屬超短期調整浪，跌幅有限。若
（ｂ）浪仍會以「之字形」運行，觀乎（ｂ）－ａ浪累積了很大的升幅，（ｂ）－ｂ浪的跌浪應
仍可為淡友提供不俗的獲利空間。一般而言，（ｂ）－ｂ浪跌幅將為（ｂ）－ａ浪升幅的
０﹒３８２倍、０﹒５倍或０﹒６１８倍，以後兩者的機會較大。最後，若謂短期，甚至中期新
升浪其實已從４月９日低位１９２６０開始，本欄認為當前投資氣候與全球經濟前景皆不支持。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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