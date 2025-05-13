《運籌帷幄－梁業豪》（ｂ）浪反彈累積升幅太大

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。昨早（１２日）開市前傳來中美貿易談判達成共悉，但港股

所受利好刺激有限。直至進入午市末段前，市傳兩國大幅互降關稅，為期９０天。大市應聲急升

，恒指衝上２３６８５，國指高見８６０５，科指則升抵５５０１，全部皆創自４月９日低位展

開短期反彈浪以來的新高，為短線投機者提供第二次入市沽貨套利的機會。（ｂ）浪反彈的累積

幅度太大，不排除以不能明顯地被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的升浪運行的可能性，直指

（ａ）浪起點，即３月１９日高位２４８７４。



近期筆者一直提醒大家，港股雖具備掉頭回落的調整，卻只屬超短期調整浪，跌幅有限。若

（ｂ）浪仍會以「之字形」運行，觀乎（ｂ）－ａ浪累積了很大的升幅，（ｂ）－ｂ浪的跌浪應

仍可為淡友提供不俗的獲利空間。一般而言，（ｂ）－ｂ浪跌幅將為（ｂ）－ａ浪升幅的

０﹒３８２倍、０﹒５倍或０﹒６１８倍，以後兩者的機會較大。最後，若謂短期，甚至中期新

升浪其實已從４月９日低位１９２６０開始，本欄認為當前投資氣候與全球經濟前景皆不支持。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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