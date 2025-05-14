《運籌帷幄－梁業豪》（ｂ）浪繼續運行的可能性仍較大

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於中性和顯著向好。中美緊張關係降溫，港股歷史波幅雖已大幅急降，仍呈現飄

忽的走勢，急升驟降。恒指與國指本周一（１２日）３：００ｐｍ後迅速錄得的巨大升幅絕大部

分被侵蝕，科指更全部失去，令人不敢懷疑淡友大戶已經正式發動反攻。其實，恒指能夠連升８

個交易日，已屬非常難得；先行回落調整，何奇之有？本欄認為，（ｂ）浪反彈依然有較大機會

在運行中，我們看到的只不過是屬於「之字形」的超短期調整浪，即（ｂ）－ｂ浪。



樂觀點看，（ｂ）－ｂ浪下跌過程於強勁的升勢中被隱藏了，港股正處（ｂ）－ｃ浪上升過

程中，目標為（ａ）浪起點２４８７４，整個中期調整浪屬於「正常平勢形」。再樂觀點看，

（ｂ）浪升幅會是（ａ）浪跌幅的１﹒２３６倍╱１﹒３８２倍，目標２６１９９╱２７０１９

。此外，若說中期調整浪早已於４月９日低位１９２６０結束，恒指現處（１）浪上升過程中，

投資氣候並不配合。同樣地，若說，（ｂ）－ｂ浪反彈已於本周一高位２３６８５見頂，（ｂ）

－ｃ浪底會低於１９２６０，亦得不到投資氣候的配合。因此，這兩個都不會是筆者優先考慮的

數浪方式。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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