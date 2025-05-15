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15/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》現應造好，還是造淡？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於中性和顯著向好。本欄認為，目前港股中長期後市向好的機會很大，短期則有
條件繼續反覆上升，但須提防突然入市的利淡消息會令市況掉頭回挫。對中長線投資者而言，應
市策略非常清晰：候低增持。但對短線投機者而言，於急升驟降的市況中，必須加倍審慎應市，
並收回部分資金，不冒太高的風險，須知於不穩定的市況中，我們的勝算會較低。
　
　　大家可能會問：「我們現應造好，還是造淡？」筆者的答案為「兩者皆可，惟入市圖利者須
有周詳的計劃，不靠運氣。」最重要者，為造好時應先訂好套利目標與止蝕位，並有市勢隨時逆
轉的心理準備；反之亦然。此外，任何重要阻力位╱支持位被正式突破後，我們便應立即將其視
作新重要支持位╱阻力位，順著新的方向而行。最後，雖然目前圖表形勢，ＷＢＲ分析系統指出
港股大市的向好勢頭並不穩定，市況突然轉淡的可能性不低，投資者因而仍須審慎應市。《經濟
通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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