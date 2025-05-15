《運籌帷幄－梁業豪》現應造好，還是造淡？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於中性和顯著向好。本欄認為，目前港股中長期後市向好的機會很大，短期則有

條件繼續反覆上升，但須提防突然入市的利淡消息會令市況掉頭回挫。對中長線投資者而言，應

市策略非常清晰：候低增持。但對短線投機者而言，於急升驟降的市況中，必須加倍審慎應市，

並收回部分資金，不冒太高的風險，須知於不穩定的市況中，我們的勝算會較低。



大家可能會問：「我們現應造好，還是造淡？」筆者的答案為「兩者皆可，惟入市圖利者須

有周詳的計劃，不靠運氣。」最重要者，為造好時應先訂好套利目標與止蝕位，並有市勢隨時逆

轉的心理準備；反之亦然。此外，任何重要阻力位╱支持位被正式突破後，我們便應立即將其視

作新重要支持位╱阻力位，順著新的方向而行。最後，雖然目前圖表形勢，ＷＢＲ分析系統指出

港股大市的向好勢頭並不穩定，市況突然轉淡的可能性不低，投資者因而仍須審慎應市。《經濟

通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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