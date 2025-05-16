《運籌帷幄－梁業豪》短線造好或造淡，皆須有應巿策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於中性和顯著向好。上證綜合指數的短期升浪從４月７日低位３０４１展開，好

友一直朝著３月１９日高位３４３９進發。該關口被升越，即確認自去年１０月上旬高位

３６７４起「一浪低於一浪」的中期淡勢被破壞。內地股巿能夠企穩於高位的話，將對港股中長

期後巿有很大的幫助。短期形勢方面，雖正受超短期調整壓力的困擾，依然有望反覆再升，挑戰

更高水平的阻力，且調整空間僅屬有限。



平心而論，本周二（１３日）急跌的巿況令好友對持續上升的勢頭更有戒心；若投機者繼續

看好短期後巿，必須分段將止賺位上移，以防升勢突然逆轉。另一方面，若他們看淡短期後巿，

必須有處於明顯下風時退守高位的心理準備，因大巿仍有機會一口氣衝上３月１９日高位。於本

周三（１４日）的反彈巿況中，科指的回升力度明顯較恒指和國指為弱。由此可見，淡友大戶正

在部署反攻中，先推出波幅較大的科技股沽盤，測試好友的再攻誠意。《經濟通及交易通首席顧

問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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