《運籌帷幄－梁業豪》料回落調整多只屬超短期現象

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於中性和顯著向好。大家還記得港股於４月７日大幅急挫的市況嗎？但兩個交易

日後，短期反彈浪便告展開，且累積升幅愈來愈大，強勁的升勢令不少投資者感到意外。其間大

部分主要環球股市亦告回升。依此推算，美國的關稅政策很可能對全球股市已產生了最大的利淡

影響，當日的跌幅屬於過度反應所致。當然，於各國與美國達成貿易協議前，長期後市氣氛依然

會欠佳，惟短中期形勢料可繼續反覆向好。



筆者多次表示，港股雖具條件回落調整，多只屬超短期現象，因短期反彈浪尚未完結。正路

而言，調整目標多為自４月９日低位起升幅的０﹒３８２倍量度跌幅水平；但事先聲明，萬一投

資氣候突然轉壞，０﹒５倍，甚至０﹒６１８倍量度跌幅水平將為淡友大戶的再攻目標。只要日

線圖形勢不顯著轉淡，大市可望繼續向３月１９日高位進發。初步估計，於該重要阻力位前會有

淡友大戶全力守關，好友不易攻抵其上企穩。其後上演的，將會是另一個短期跌浪，由好友平舊

倉套利的沽盤帶動。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

