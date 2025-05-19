  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

19/05/2025 09:41

《套期保值－蕭猷華》恒指維持反覆向上格局

　　《套期保值》筆者之前在本欄多次提及，中美貿易戰將會降溫。５月１０日，中美經貿高層
一連兩日在瑞士日內瓦舉行會談，雙方分別宣布暫緩徵收對等關稅９０日，將關稅調低至原來的
起步點，合乎筆者預期。中美達成貿易休戰協議，有助穩定全球金融市場，減低不確定性，有利
降低美國通脹，增加聯儲局減息條件。
　
　　美國數據方面，上周公布最新通脹數據，４月消費物價指數按年升２﹒３％，不但低於預期
，而且創下４年最低。此外，美國密歇根消費信心指數跌至５０﹒８，為１９８０年以來最低。
筆者認為聯儲局６月減息機會增加。
　
　　上周因中美貿易休戰，恒生指數最高升至２３７１０點，連漲５周，可惜與筆者一周的目標
２４０００點，差２００多點。展望後市，中美貿易談判料繼續向好的方面發展，習近平與特朗
普短期或有機會通話，可刺激港股上漲，預期恒指維持反覆向上格局，本周目標維持２４０００
點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處