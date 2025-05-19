《套期保值－蕭猷華》恒指維持反覆向上格局

《套期保值》筆者之前在本欄多次提及，中美貿易戰將會降溫。５月１０日，中美經貿高層

一連兩日在瑞士日內瓦舉行會談，雙方分別宣布暫緩徵收對等關稅９０日，將關稅調低至原來的

起步點，合乎筆者預期。中美達成貿易休戰協議，有助穩定全球金融市場，減低不確定性，有利

降低美國通脹，增加聯儲局減息條件。



美國數據方面，上周公布最新通脹數據，４月消費物價指數按年升２﹒３％，不但低於預期

，而且創下４年最低。此外，美國密歇根消費信心指數跌至５０﹒８，為１９８０年以來最低。

筆者認為聯儲局６月減息機會增加。



上周因中美貿易休戰，恒生指數最高升至２３７１０點，連漲５周，可惜與筆者一周的目標

２４０００點，差２００多點。展望後市，中美貿易談判料繼續向好的方面發展，習近平與特朗

普短期或有機會通話，可刺激港股上漲，預期恒指維持反覆向上格局，本周目標維持２４０００

點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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