《運籌帷幄－梁業豪》談股市投資氣候

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於中性和顯著向好。目前環球股市投資氣氛雖仍利淡，已較個多月前好了很多。

美國總統特朗普發動大規模貿易戰，向全球大幅加徵關稅，曾為市場帶來震盪。但當他發覺未能

迫使中國就範，反而引來國內反對聲音，大企業利益受損，不利中期選舉時，他收歛了強硬的態

度，欲不代表中期選舉後，他不會捲土重來。另一方面，俄烏戰爭仍未結束，繼續困擾金融市場

。



至於以巴戰爭，情況算是受到控制，印巴戰爭更迅速完結，投資者料會將焦點放回美國經濟

前景身上。市場依然憂慮經濟衰退的出現，聯儲局於本年底前的議息結果與投資者預期將為股市

帶來波動。現已證明上月股市對特朗普向全球發動關稅戰的反應過大，結果引來了非常顯著的回

升市況。然而，前中期升浪頂能否被升越，才是我們最值得細心觀察的。初步估計，港股呈現往

上突破的機會較美股為大，因資金正從美國流出。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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