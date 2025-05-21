  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

21/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》不敢低估恒指可反覆挑戰２４８７４阻力

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。昨天（２０日）恒指有力升回２３７０９，輕微低於上周四
（１５日）高位２３７１１。同樣地，國指與科指均沒有再創自４月９日低位起的短期反彈浪新
高，顯示淡友於高位仍有不俗的守關能力。從另一個角度來看，若超短期調整浪已從上周四高位
展開，應多屬「之字形」；換言之，現時的市況並不支持這個假設，恒指很快便可往上突破。
　
　　筆者依然不敢低估恒指反覆挑戰３月１９日高位２４８７４阻力的可能性，即整個短期調整
浪屬於「正常平勢形」或「不規則平勢形」的可能性，原因為近日資金流進本港的現象非常明顯
。雖謂美國聯儲局遲遲不願減息，令美元轉強，惠及奉行聯繫匯率的港元受惠；近日美電下跌證
明港元較美元更強，應屬自身因素所致。建議投機者與投資者均多作觀望，中線持貨者應將止賺
位按形勢逐步上移，短線投機者則宜繼續偷步收回小部分注碼。《經濟通及交易通首席顧問　梁
業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

拜登確診患癌，記者寫書揭秘

20/05/2025 16:49

大國博弈

美國評級下調，象徵意義大過實際意義

18/05/2025 19:00

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，滙豐單周三度減定存息，建行亞洲3...

18/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處