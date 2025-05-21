《運籌帷幄－梁業豪》不敢低估恒指可反覆挑戰２４８７４阻力

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。昨天（２０日）恒指有力升回２３７０９，輕微低於上周四

（１５日）高位２３７１１。同樣地，國指與科指均沒有再創自４月９日低位起的短期反彈浪新

高，顯示淡友於高位仍有不俗的守關能力。從另一個角度來看，若超短期調整浪已從上周四高位

展開，應多屬「之字形」；換言之，現時的市況並不支持這個假設，恒指很快便可往上突破。



筆者依然不敢低估恒指反覆挑戰３月１９日高位２４８７４阻力的可能性，即整個短期調整

浪屬於「正常平勢形」或「不規則平勢形」的可能性，原因為近日資金流進本港的現象非常明顯

。雖謂美國聯儲局遲遲不願減息，令美元轉強，惠及奉行聯繫匯率的港元受惠；近日美電下跌證

明港元較美元更強，應屬自身因素所致。建議投機者與投資者均多作觀望，中線持貨者應將止賺

位按形勢逐步上移，短線投機者則宜繼續偷步收回小部分注碼。《經濟通及交易通首席顧問 梁

業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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