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22/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》特朗普上任後，「東升西降」願望成真

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於偏好和顯著向好。自從特朗普於１月上任美國總統以來，「東升西降」的願望
終於成真。雖然美股有時候依然跑贏港股，整體而言，港股已成功大追落後。筆者很早以前便建
議大家將資金從美股轉回港股和內地股市。雖然美股正在反彈中，有勢挑戰歷史高位阻力，上述
資金分配的變動亦可為大家帶來很大的利潤。４月２日關稅戰展開後不久，便見環球股市掉頭急
升，升勢至今仍未完結。
　
　　由此證明，好淡大戶於重大消息獲證實時，其實早已作好部署，獲利回吐的行動容易令市勢
逆轉。其後中美雙方互增關稅，股市未見受到很大的沽壓，證明關稅戰的利淡影響已被反映，市
場預期中美雙方最終可達成協議，對兩國的經濟打擊程度在可控之內。既然港股短中期形勢再呈
強勢，短線投機者於推高止蝕位╱止賺位後，可繼續持有好倉，看大市反覆挑戰前中期升浪頂阻
力。至於中長線投資者，則暫宜按兵不動。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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