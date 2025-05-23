《運籌帷幄－梁業豪》有關交易所買賣基金市場的建議

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於中性和顯著向好。於港股市場內，對散戶投資者而言，賣空股票成本高，亦不

容易。當我們看好後市時，可買入盈富基金（０２８００）；看淡後市時，絕大部分投資者都不

會賣空它。另一方面，我們又沒有一隻方向相反，而交投活躍的交易所買賣基金可供選擇。但於

美股市場內，我們看好時，可買入以標指５００為相關資產的ＳＰＹ；看淡後市時，則可買入相

關資產相同的ＳＨ，雖則後市的交投量遠不及前者。



實際上，不少投機者直接賣空ＳＰＹ，取其較容易完成交易；當然，大家的券商須容許客戶

借貸賣空和設立孖展戶口。個人認為，指數交易所買賣基金若被容許作為所有市場參與者的賣空

對象，港股市場會變得更為完善，亦有利增加交投，因會引來更多投機盤、套戥盤和對沖盤。此

外，各主要指數交易所買賣基金應效法美股，有１﹒５倍、２倍和３倍的槓桿選擇，以迎合願冒

更高風險的投機者的需要。最後，上述建議並不適用於相關資產為股本證券的交易所買賣基金。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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