《運籌帷幄－梁業豪》股巿約七成時間屬上落巿

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於中性和顯著向好。作為審慎的投機者，於價位升破重要阻力位後，便應立即將

止賺位╱止蝕位上移，縮小可容許的回吐空間，令值博率上升，支持自己看更高的套利目標。重

要阻力位被升破，固然代表好淡雙方分出了勝負；但有些時候，只因淡友大戶刻意短暫退守高位

，測試對手的進攻能力所致。於一般情況下，若新的方向已正式形成，該重要阻力位會變成重要

支持位，不會失守。



但若見好友於兩、三個交易日內便被擊回其下，我們應假設這只屬於假升破；價位即使不顯

著急挫，亦會於低位進行整固，再定後向。須知股票巿場內，約七成時間出現的為無方向感的上

落巿，單邊巿況出現的時間只有兩成半，強勢單邊巿況出現的時間更只得半成。因此，大家入巿

持倉後，看利潤急速擴大，很多時候屬於不切實際的想法。不同巿況中應有不同的應巿策略，並

有不同的進攻程度配合。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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