《套期保值－蕭猷華》趁港股調整，宜逢低吸納

《套期保值》回顧上周，美國金融市場再次出現「三殺」現象，即美元、美股和美債價格同

時下跌。這一情況部分受到評級機構穆迪下調美國信用評級影響，特別是特朗普的減稅政策可能

會加重財政負擔。此外，特朗普威脅要對蘋果、三星旗下非美國製手機和歐盟加徵關稅，這進一

步削弱了投資者對美元資產的信心。



另一方面，上周特朗普在南非總統面前展示了疑殺害白人的照片和視頻，卻未經事實查證，

最終證實這些事件發生在剛果民主共和國，而非南非。此外，美國國土安全部禁止哈佛大學招收

國際學生，現有的海外學生須轉校或離校，這引發了政治風波。特朗普驅逐１４０多國、約

５０００名頂尖學生，不僅得罪了１４０多個國家，還使得其他國家或地區可吸納哈佛大學的人

才。特朗普政府的所為，切切實實是用石頭揼自己的腳，難怪投資者對美國資產失去信心。



展望後市，投資者拋售美國資產，但是Ａ股、港股走勢維持偏強狀態，這正是東升西降現象

。因此，港股應趁有調整的時候，就逢低吸納，恒生指數本周支持位為２３２００點，阻力位為

２４２００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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