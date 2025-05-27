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27/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》中長線繼續持貨須知

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於偏淡和顯著向好。美國總統特朗普再次朝令夕改，於對歐盟的關稅政策上有所
改變，為市場帶來混亂。近期美股從高位回落，顯示短期反彈浪已經結束的機會增大。另一方面
，港股呈現相對強勢，反映某些環節的經濟氣氛轉佳和有資金流入本港。本欄認為，若非出現新
重大利淡消息，港股的調整幅度會較美股為小。
　
　　中長線可依上述實際持貨量繼續持有現貨觀望，長線不應考慮偷步減持，中線則可考慮用非
常細小的注碼行動。組合內所持股票方面，可參考筆者於ＷｈａｔｓＡｐｐ頻道內每個交易日免
費向訂閱者發放的港股證券排行榜，內附「排行榜使用方式」，教大家如何進行換馬，保持投資
組合跑贏大市的能力。須注意者，為一般情況下，中線投資者和長線投資者分別只會每周和每月
才考慮入市換馬，沽出弱勢股，買入強勢股，避免於市場內過度頻密買賣。《經濟通及交易通首
席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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