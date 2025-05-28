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關稅戰
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28/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股下季才可正式轉好？小心再呈波動

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於偏淡和顯著向好。明天（２９日）為５月份期貨、期權到期日，本周五（３０
日）則為５月份場外股票期權到期日；本周一（２６日）甫開市即見淡友發力進攻，好友節節敗
退；雖然跌勢有秩序地發展，亦足夠反映好友於上述衍生產品結算前，沒有信心控制大局，只退
守低位，進行轉倉活動。須知６月為季結月兼半年結月，根據「五窮六絕七翻身」的傳統智慧，
港股須於６月３０日收市後，才有較大機會正式轉升。
　
　　因此，未來一個月會是中長線投資者密切留意增持現貨良機的時段，惟前題是第三季後市向
好的假設正確。平心而論，到時關稅戰的發展情況難料，全球股市將再呈波動。近日港股波幅從
早前高位大幅回落，顯示好淡雙方已經找到市場平衡點，現正等待投資氣候出現重大變化，為大
市提供突破的動力。到時，短線投機者應縮減應市注碼，留有足夠資金，於反覆不定的市況中，
作不時之需。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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