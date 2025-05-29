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29/05/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》提防首選數浪方式需要更換

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏淡和顯著向好。本周一（２６日）甫開市即見淡友增強攻勢，告訴我們港股於今天
（２９日）５月份期貨、期權到期前，走勢多會向淡，好友大戶會於下周才考慮大舉反攻。觀乎
運行時間屬於自恒指４月９日低位１９２６０起升浪中最長的調整浪，我們有理由相信（ｂ）－
ｂ浪下跌過程正在發展中。此外，（ｂ）－ｂ浪可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個微浪，屬於「
之字形」。須提醒大家，（ｂ）－ｂ－ｂ浪反彈的幅度和時間均只屬非常有限；好友如欲從中圖
利，風險很高。
　
　　正路而言，其後上演的（ｂ）－ｂ－ｃ浪會帶領恒指往下找尋整個（ｂ）－ｂ浪的終點，讓
（ｂ）－ｃ浪上升過程正式展開。至於市場轉角位，我們應先看（ｂ）－ａ浪升幅的０﹒３８２
倍量度跌幅水平。但若投資氣候顯著轉差，便須改看０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度跌幅水平；到
時，大家應有心理準備，（ｃ）浪其實正在運行中，起點為我們原先假設的（ｂ）－ａ浪頂，即
本月２１日高位２３９１７。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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