《運籌帷幄－梁業豪》提防首選數浪方式需要更換

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於偏淡和顯著向好。本周一（２６日）甫開市即見淡友增強攻勢，告訴我們港股於今天

（２９日）５月份期貨、期權到期前，走勢多會向淡，好友大戶會於下周才考慮大舉反攻。觀乎

運行時間屬於自恒指４月９日低位１９２６０起升浪中最長的調整浪，我們有理由相信（ｂ）－

ｂ浪下跌過程正在發展中。此外，（ｂ）－ｂ浪可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個微浪，屬於「

之字形」。須提醒大家，（ｂ）－ｂ－ｂ浪反彈的幅度和時間均只屬非常有限；好友如欲從中圖

利，風險很高。



正路而言，其後上演的（ｂ）－ｂ－ｃ浪會帶領恒指往下找尋整個（ｂ）－ｂ浪的終點，讓

（ｂ）－ｃ浪上升過程正式展開。至於市場轉角位，我們應先看（ｂ）－ａ浪升幅的０﹒３８２

倍量度跌幅水平。但若投資氣候顯著轉差，便須改看０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度跌幅水平；到

時，大家應有心理準備，（ｃ）浪其實正在運行中，起點為我們原先假設的（ｂ）－ａ浪頂，即

本月２１日高位２３９１７。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

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