《運籌帷幄－梁業豪》恒指２３６３１分好淡

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。昨天（２９日）凌晨４時傳來十分利好股市的消息，關稅戰的壓力

喜見紓緩，美指期貨應聲上揚。港股並沒有因而裂口高開，好友於恒指２３２０７前站穩陣腳後

，開始發動攻勢，市況反覆向上。午市初段曾見較為明顯的回吐市況出現，但午市中段升勢再現

，淡友其後曾被迫退守２３６０４前，且無大反擊能力。另一方面，現貨市場內入市補貨的買盤

積極，主要買盤集中於近日處於相對大弱勢的科技股。



早已提醒大家，（ｂ）浪多會以可被細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的「之字形」運行。此

外，（ｂ）－ｂ浪又可被再細分為低一級ａ－ｂ－ｃ三個浪的「之字形」運行，港股現處於

（ｂ）－ｂ－ｂ浪反彈中，目標為（ｂ）－ｂ－ａ浪升幅的０﹒６１８倍量度升幅水平

２３６３１。因此，若見恒指成功上企該位，甚至升越（ｂ）－ａ浪頂２３９１７，我們便須更

換首選數浪方式。投資氣候剛起了變化，相信連大戶也需要於部署上作出修訂，大家應耐心等候

真正後市方向的出現。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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