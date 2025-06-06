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06/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》適宜長線持有的五隻貨幣

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏好和顯著向好。美國總統特朗普發動全球貿易戰，美匯、美股與美債的中長期後市
並不樂觀。大摩與摩根大通均看淡美元，認為美國經濟將放緩。另一方面，近年一直認為香港已
「玩完」的大摩前亞洲區主席羅奇突然改變看法，指現時中美緊張關係反而會令香港受惠。若中
美脫勾，反而有利作為中國最重要國際金融窗口的香港。從資金流向的角度來看，近期資金從美
國流回亞洲的情況非常明顯。
　
　　４月１３日筆者建議大家長線買入歐元、瑞士法朗、日圓、加元與英鎊，超長線則亦可買入
新西蘭元，而現時大摩建議買入者，正好為歐元、瑞士法朗與日圓。須注意者，為這三隻貨幣於
本港銀行定期存款戶口只能收取極低的利息，不及加元與英鎊般吸引。因此，大家減持美元，轉
持上述貨幣前，須考慮長期持貨時的利息收入差距，不應只考慮貨幣本身的升值能力，即兩者應
作合併考慮。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站
：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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