《運籌帷幄－梁業豪》觀察美國減息預期升溫的利好刺激

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。上周五（６日）大市的整體走勢反覆偏淡，跌勢雖不算非常明顯，

恒指於陰陽燭日線圖上錄得「穿頭破腳」利淡轉向形態。金融市場開始對美國減息的預期作出較

大的反應，理論上利好股市。但若未能刺激市況顯著揚升，反映淡友大戶原來已作好反攻部署，

並正在逐步展開行動，後市將不宜樂觀，好友應退守低位。



至於中美元首通電話，本欄認為大家不應奢望可以迅速完結關稅戰，因政治局勢變化總是難

測的，況且，即使暫時停戰，待美國中期選舉過後，以總統特朗普的性格，他應會捲土重來，令

事端再生。因此，筆者一直認為，港股近期只處於短期反彈浪中，中期新升浪已經開始的可能性

較低。由於近期大市累積升幅已經很大，若先跌回較低水平，完成（ｂ）－ｂ浪調整，才讓

（ｂ）－ｃ浪運行，應屬正常。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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