《套期保值－蕭猷華》港股勢強，恒指６月看幾多？

《套期保值》恒生指數上周一（２日）觸及低位２２６６８點，至上周五（６日）回升至高

位２３９５１點，全周上升５０３點。筆者在上周的專欄中以「恒指本周料低開高走」為題，再

次準確預測了市場走勢。



言歸正傳，習近平主席與特朗普上周的通話帶來利好消息，雖然恒指已經有所反映，然而中

美元首的通話有助於緩解貿易戰惡化的擔憂，為股市在６月持續上升奠定了良好的基礎。



市場密切關注美國聯儲局於下周公布的議息結果和會後聲明。上周五，美國勞工部公布的數

據顯示，非農職位增加１３﹒９萬份，失業率維持４﹒２％，再加上近期通脹數據顯示出溫和的

趨勢，筆者認為聯儲局其實有降息空間。



然而，特朗普關稅政策對美國通脹構成了一定威脅，加之其政策經常變動，這使得聯儲局的

利率決策變得不確定。因此，特朗普要盡早與主要貿易國達成貿易協議，以便使利率政策的路徑

更加明確。



展望本周，由於習近平剛應約與特朗普通話，預計特朗普不會迅速改變立場，因此短期內美

國對中國不太可能出台新的負面政策，這使得出現利淡消息的可能性較低。筆者預期恒指本周上

漲機會大，６月目標２５０００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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