《運籌帷幄－梁業豪》開始再度分批造淡美股的圖利策略

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。過去三年，美股表現一支獨秀，美元大強勢為主要支持之一

。近期美匯從高位回挫，美國經濟前景於總統特朗普上台後變得令人憂慮，美股於本年初開始回

落，但近來升勢重現，大市正欲回試歷史高位阻力。不少大證券商與資深投資者均表示看淡美股

中長期後市，本欄認為，美股的升浪高峰期已過；即使能夠再創新高，很快便會掉頭回跌。



筆者於１月已經沽清美股，並曾成功反手造淡圖利。上周四（５日）晚筆者再度入市造淡，

但因短期升勢仍在，只小試牛刀。心態方面，擬中線圖利；但因跌勢未成，會把握機會沽貨走位

，而不會貿然加注圖利。至於圖利工具，有很多指數交易所反向買賣基金（ＥＴＦ）可供選擇，

相關指數包括標普５００指數、納斯達克１００指數和道指。至於賣空指數交易所正向買賣基金

，一般市場參與者因經濟不足，筆者並不鼓勵採用。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網

站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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