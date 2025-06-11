《運籌帷幄－梁業豪》研究港股多個數浪方式

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。港股５月２５日高位阻力算是已被升破，令短期形勢變得對

好友較為有利，卻仍不能排除市況掉頭回挫的可能。局勢發展至今，後市有多個發展模式。最樂

觀者，當然為中期新升浪已從４月９日低位展開，後市有很大的再升空間。次樂觀的後市發展模

式為自３月１９日高位起的短期調整浪尚未結束，可被細分為低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）

三個浪，而（ｂ）浪反彈仍在運行中。



由於（ｂ）浪早已升越（ａ）浪跌幅的０﹒６１８倍量度升幅水平，整個短期調整浪屬於正

常平勢形或不規則平勢形的機會很大，目標可非常接近３月１９日高位或更高。另一方面，若大

家將（ｂ）浪細分為細低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪；由於（ｂ）－ａ浪升幅很大，假設（ｂ）－

ｃ浪與（ｂ）－ａ浪等長，出現不規則平勢形的機會很大。最後，利淡短期後市的數浪方式為

（ｂ）－ｂ浪調整尚未結束，屬於不規則平勢形；前題為自本月２日低位起的升幅不能過大。《

經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

