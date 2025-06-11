  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

11/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》研究港股多個數浪方式

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。港股５月２５日高位阻力算是已被升破，令短期形勢變得對
好友較為有利，卻仍不能排除市況掉頭回挫的可能。局勢發展至今，後市有多個發展模式。最樂
觀者，當然為中期新升浪已從４月９日低位展開，後市有很大的再升空間。次樂觀的後市發展模
式為自３月１９日高位起的短期調整浪尚未結束，可被細分為低一級的（ａ）－（ｂ）－（ｃ）
三個浪，而（ｂ）浪反彈仍在運行中。
　
　　由於（ｂ）浪早已升越（ａ）浪跌幅的０﹒６１８倍量度升幅水平，整個短期調整浪屬於正
常平勢形或不規則平勢形的機會很大，目標可非常接近３月１９日高位或更高。另一方面，若大
家將（ｂ）浪細分為細低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪；由於（ｂ）－ａ浪升幅很大，假設（ｂ）－
ｃ浪與（ｂ）－ａ浪等長，出現不規則平勢形的機會很大。最後，利淡短期後市的數浪方式為
（ｂ）－ｂ浪調整尚未結束，屬於不規則平勢形；前題為自本月２日低位起的升幅不能過大。《
經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美債錄得年內首次單月下跌，財長貝森特指美債絕不違約，你是否認同他的講法？► 立即投票

返回期貨新聞

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美又談判，稀土是關鍵

10/06/2025 15:01

大國博弈

盤前攻略 | 談判待續美股觀望 消息面偏好有利好友短線主導...

10/06/2025 09:13

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，個別銀行逆市加息，恒生一周定存息...

08/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處