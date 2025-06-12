《運籌帷幄－梁業豪》中美貿易談判結果公布後的港股表現

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。中美兩國舉行貿易談判期間，港股表現較前平靜，歷史波幅

明顯下降。看過兩國元首於過去兩個多月所採取的態度後，本欄相信雙方的緊張關係會緩和，不

易重返早前的惡劣情況。但欲見所有問題一掃而空，且不再有爭拗，恐怕於美國總統特朗普卸任

前，不易成事。平心而論，過去數個月港股累積了很大的升幅，應已足夠反映兩個關係好轉這個

因素。



換言之，貿易談判結果公布後，即使雙方達成一定程度上的協議，亦屬預期之內，投資者應

小心獲利回吐沽盤湧現。事實上，港股升幅如欲顯著擴大，恐怕須先作更深的整固，讓對後市信

心足的好友套利離場，換入另一批好友。後者因非已錄得豐厚利潤，入市後不會貿然離場計數。

此外，由於（ｂ）浪頂有可能位於（ａ）浪起點前，大市於本周末前後掉頭回挫，展開（ｃ）浪

下跌過程的機會不容被抹殺。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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