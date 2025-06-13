《運籌帷幄－梁業豪》恒指２２４１９支持不容有失

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。繼本月６日後，恒指陰陽燭日線圖上再度呈現長身軀的陰燭

，反映淡友大戶再度反攻。上次好友很快便發力再攻，將港股推上更高水平；但今次不同，因恒

指已升抵主要量度升幅目標２４３９４，市況有足夠條件掉頭回挫。以波浪理論作分析，樂觀點

看，現時運行的只不過是（ｂ）－ｂ－ｃ浪，目標為２４４３９－（２３９１７－２２６６８）

ｘ１﹒６１８＝２２４１９；其後仍有（ｂ）－ｃ浪上升過程，終點高於（ａ）浪起點

２４８７４。



換言之，可被細分為低一級（ａ）－（ｂ）－（ｃ）三個浪的整個中期調整浪屬於「不規則

平勢形」。悲觀點看，（ｂ）浪已於２４４３９運行完畢，（ｃ）浪已經開始，最低的量度跌幅

目標為２４４３９－（２４８７４－１９２６０）＝１８８２５（假設２２４１９支持正式失守

），可被細分低一級１－２－３－４－５五個浪。本欄認為，若下周一（１６日）收市前仍不見

恒指升越２４４３９，短中期後市將不宜看好。其實，於即市圖形勢轉淡後，我們便應暫停造好

圖利，從旁觀戰。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站

：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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