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16/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友實在好應暫作退守

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於偏好和顯著向好。上周初筆者建議大家候高於美股市場內造淡，於港股市場內則先後
短線減持好倉套利和中線開始減持現貨走位，決定是正確的。然而，市況會否如預期般繼續下跌
，解除不了「五窮六絕七翻身」於魔咒，尚待觀察。須提醒大家，於當前不穩定的投資氣候中，
若值博率不夠吸引，不應貿然加注造淡。另一方面，各位亦應細心觀察好友於反彈市況中的還擊
能力。
　
　　較佳的應市方式，為於大市呈現反彈，即市圖與日線圖上各主要技術分析指標多無法轉好時
，才入市加注造淡圖利。此外，若見現已形成的超短期「一浪低於一浪」向淡形勢被破壞，加注
造淡行動便須立即停止。再次提醒大家，若（ｂ）－ｂ－ｃ浪真的正在運行中，大市的再跌空間
可以很顯著。初步看來，本月下半個月港股後市不宜樂觀，欲依然可望能跑贏美股。最後以色列
與伊朗剛開戰，對全球股市而言，都不會是利好消息，好友實在好應暫作退守。《經濟通及交易
通首席顧問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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