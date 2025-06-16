《套期保值－蕭猷華》恒指維持大漲小回格局

《套期保值》中東緊張局勢升溫，以色列突擊轟炸伊朗，空襲伊朗多個核生產地點和軍事設

施，伊斯蘭革命衛隊總司令和多名核科學家證實遇害，伊朗發射彈道導彈還擊。市場資金湧向避

險資產，金價升至３４５０美元，紐約期油一度急漲超過一成至每桶７７美元。然而，港股仍然

「硬淨」，恒生指數上周五（１３日）小幅回調０﹒５９％，全星期有９９點漲幅。



陸家嘴論壇將於周三（１８日）和周四（１９日）在上海召開，上海市政府預告，中央金融

部門將會公布幾項重大金融政策，內銀、內險股近日已偷步炒上，支撐大市。另一方面，中美達

成貿易框架協議，短期消除了不明朗因素。



踏入６月，恒指持續強勢，由６月２日的低位２２６６８點，升至６月１１日的高位

２４４３９點，累計上升１７１１點。借中東開戰消息，恒指上周五稍作調整，預期２３５００

點支持力強，維持大漲小回格局。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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