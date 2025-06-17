《運籌帷幄－梁業豪》主流向淡機會依然較大

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％

，局勢則分別屬於向好和顯著向好。昨早（１６日）開市前，美指期貨呈現強勢，港股得以避免

顯著低開。小米（０１８１０）的買盤猶為積極，下午開市後，不少大型指數成分股的上升動力

增強，令大市的跌浪暫告一段落。市況所見，好淡雙方的爭持程度轉趨積極；雖然我們仍預期後

市會反覆下跌，測試量度跌幅水平的支持。中東局勢升溫，美國本年內減息次數的預期為零次至

一次，幅度上限為四分一厘，對股市的中期後市不利。



近日恒指２０天年度化歷史波幅從低位回升，啟示港股很可能至少會呈現一個小型單邊市。

根據大市近期的表現，主流向淡的局勢最有機會成為事實。因此，短線繼續候高減持好倉套利依

然是本欄的投機策略。至於中線投資，則已開始分批將小部分組合內持有的現貨走位；但於跌勢

未明朗前，我們不應急於入市完成行動，並須把握於重要支持位附近入市補貨。《經濟通及交易

通首席顧問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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