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18/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短線繼續分批候高造淡

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和６５％
，局勢則分別屬於向好和顯著向好。本周一（１６日）恒指有力從２３７１９反彈，昨天（１７
日）只略見攀上２４１３１，便掉頭回跌。綜合過去數個交易日港股的表現作分析，上周三
（１１日）高位２４４３９前的阻力確實不輕；於剛進一步轉壞的投資氣候中，恐怕暫時難望被
升破，若本周一低位２３７１９被跌越，即確認超短期「一浪低於一浪」的向淡形勢正在發展中
，市況反覆向淡，找尋（ｂ）－ｂ－ｃ浪底的可能性會增大。
　
　　必須再次提醒大家，上述跌浪的終點可低於（ｂ）－ｂ－ａ浪底２２６６８，即恒指的再跌
空間可以很大。相反，即使好友成功攻抵２４４３９之上，料淡友大戶於３月１９日高位
２４８７４前亦會重兵駐守，最低限度會令指數先跌回較低水平，才視乎到時形勢，看看有否往
上突破的動力。本欄認為，短線投機者只需將止蝕位放於２４９１７，可繼續分批候高持淡倉圖
利，特別是指數正式跌穿上月２１日高位２３９１７的話。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪
》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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