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19/06/2025 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》超短期「一浪低於一浪」向淡局勢已形成

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢
則分別屬於中性和顯著向好。筆者早已短線減持舊好倉套利，但因近日市況好淡難分，並沒有進
一步平倉。至於中線投資組合內的現貨，亦已略作減持，望能於顯著較低的水平補回。面對反覆
偏淡的市況，筆者當然感到喜悅，會耐心等候指數期貨正式往下突破。市況所見，好淡大戶均沒
有積極進攻的意欲，想必是雙方均看不清投資氣候變化所致。
　
　　恒指期貨與國指期貨均已創了自本月１１日起跌浪的新低，惟科技期貨呈現背馳。這啟示短
期後市的下跌動力將主要來自舊經濟股與國企股的沽盤，科技股買盤則可限制大市的跌幅。理論
上，本周一（１６日）低位被跌越後，超短期「一浪低於一浪」的向淡局勢已告形成，對淡友較
為有利。開市前筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內為訂戶計算了多個恒指短期跌浪目標，非訂戶可於
４：３０ｐｍ後於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內查閱，為應市策略作好部署。《經濟通及交易通首席顧
問　梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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