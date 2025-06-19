《運籌帷幄－梁業豪》超短期「一浪低於一浪」向淡局勢已形成

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５０％和６５％，局勢

則分別屬於中性和顯著向好。筆者早已短線減持舊好倉套利，但因近日市況好淡難分，並沒有進

一步平倉。至於中線投資組合內的現貨，亦已略作減持，望能於顯著較低的水平補回。面對反覆

偏淡的市況，筆者當然感到喜悅，會耐心等候指數期貨正式往下突破。市況所見，好淡大戶均沒

有積極進攻的意欲，想必是雙方均看不清投資氣候變化所致。



恒指期貨與國指期貨均已創了自本月１１日起跌浪的新低，惟科技期貨呈現背馳。這啟示短

期後市的下跌動力將主要來自舊經濟股與國企股的沽盤，科技股買盤則可限制大市的跌幅。理論

上，本周一（１６日）低位被跌越後，超短期「一浪低於一浪」的向淡局勢已告形成，對淡友較

為有利。開市前筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內為訂戶計算了多個恒指短期跌浪目標，非訂戶可於

４：３０ｐｍ後於ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內查閱，為應市策略作好部署。《經濟通及交易通首席顧

問 梁業豪》（網站：ｗｗｗ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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